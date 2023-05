Braine-l’Alleud : un an de prison ferme pour entrave méchante à la circulation… ferroviaire

En effet, plutôt que d’emprunter le tunnel sous voies de la gare de Braine-l’Alleud, elle descend du quai et traverse ces voies à pied, avec ou sans son vélo, de jour ou en début de soirée, lorsque la visibilité n’est pas la meilleure. Tel fut le cas le 26 janvier et encore le 23 février de cette année 2023.

Cette prévention est une des neuf retenues à sa charge et, subsidiairement, à celle d’un compagnon de virée. Tous deux faisaient défaut lorsque ce dossier fut évoqué lors de l’audience correctionnelle de Nivelles le 8 mars dernier. Il porte aussi sur des coups qu’ils se sont portés réciproquement.

Une autre fois, le 2 février 2023, c’est à Waterloo, dans la galerie Wellington, qu’Audrey S. s’illustra. Elle faisait de l’esclandre au point qu’appel fut lancé à la police qui fut accueillie par des crachats et une bordée d’insultes.

Cette rébellion n’était pas la seule puisque, en octobre 2022, elle avait déjà dû être mise en cellule de dégrisement au commissariat de police qu’elle dégrada. Elle avait été interceptée alors qu’elle risquait sa vie sur la chaussée de Bruxelles où elle déambulait entre les voitures qui y circulaient. Elle se livra encore à d’autres dégradations dans un appartement et sur la porte extérieure d’un immeuble.

Tous ces comportements proviennent d’une consommation récurrente de cocaïne et d’alcool. Ils semblent s’être accentués suite au décès de son frère peu avant le Covid et en raison de la fréquentation d’un musicien qui, lui aussi, a sombré dans la cocaïne.

Le parquet parla d’un "comportement similaire maintes fois réitéré". Il requit un an de prison ferme pour elle et six mois avec sursis pour le second prévenu. Le tribunal a accordé les deux peines demandées.