Périphérie de Bruxelles : un an de prison requis contre d'anciens bourgmestre et échevin de Meise

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis mercredi une peine d'un an de prison avec sursis à l'encontre de l'ancien bourgmestre de Meise, Jos Emmerechts (LB+), et de l'ex-échevin Wim Verbeke (LB+), pour leur implication présumée dans des faits de corruption passive. Les deux anciens élus auraient délivré des permis à leur camarade de parti, Gunther Van Doorslaer, pour son entreprise de plantes en échange de vacances. Une peine de six mois de prison avec sursis a été requise à l'encontre de l'entrepreneur.