Poussières, irritations, vibrations : des riverains braquent les projecteurs sur les nuisances du chantier de la VRT à Schaerbeek

Guy nous fait rencontrer Muharrem, un habitant du 9e étage d’une tour du Foyer schaerbeekois. Il a une vue plongeante sur le chantier. “Il y a des vibrations énormes. Vous savez, je suis turc d’origine. Un soir, juste après le tremblement de terre en Turquie, il y a eu de grosses vibrations ici. On a tous eu peur, mais on a vu que cela venait du chantier.” Muharrem, qui frotte ses yeux irrités dans les couloirs de son immeuble qui sent la poussière, demande du respect pour son cadre de vie et pourquoi pas une compensation. Huit plaintes ont été envoyées à la commune depuis le mois d’avril concernant des nuisances similaires.

Des alertes ont déjà été lancées. Les entrepreneurs de la VRT ont d’ailleurs mis en place une installation qui lave les roues des camions avant leur sortie du site pour éviter que la terre ne se retrouve sur les voiries. Nous avons pu constater le peu d’efficacité de ce dispositif, ainsi qu'une multitude de camions, pleins de terre, sortir sans bâche sur leur benne.

"Si cela ne se règle pas, on devra passer aux sanctions"

À la commune de Schaerbeek, on dit connaître les problèmes. Des inspecteurs sont déjà venus sur place. “Il ne faut pas rendre la vie des citoyens insupportable. On a constaté un nettoyage clairement insuffisant des voiries, des sorties de camions au mauvais endroit et des forts dégagements de poussière. Ce n’est pas possible”, développe le cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne (Défi). “Une réunion est prévue avec tous les services, et la police, pour voir ce que l’on peut faire. Si cela ne se règle pas, on devra passer aux sanctions. Ça va de l’amende administrative à l’arrêt total du chantier.” Et la bourgmestre d’ajouter : “on envisage toutes les possibilités.”

Reste que, même si la VRT y mettait du sien, le système d’amende administrative pèse peu face à un géant des chantiers comme l’entreprise De Meuter. Le risque est que tout le monde se dépêche de finir le chantier quitte à payer quelques amendes. C’est d’ailleurs une des craintes des riverains : “On s’inquiète que cela se déroule comme pour le côté RTBF avec des chantiers en dérogation tous les samedis.”

Là-dessus aussi la commune reste ferme. “La RTBF demandait beaucoup de dérogations pour des chantiers le samedi. Maintenant, nous avons mis le holà et tout est rentré dans l’ordre. La RTBF a joué le jeu. Parfois, les dérogations sont inévitables : il y a des travaux qui ne peuvent pas attendre. Mais si nous ne sommes pas satisfaits de la manière avec laquelle est mené le chantier, comme c’est le cas maintenant avec la VRT, on sera bien moins disposé à accepter des dérogations.”

Concernant les vibrations qui font craindre des problèmes de stabilité, déjà pointés par les riverains, la commune encourage les habitants à réagir rapidement et contacter les entrepreneurs ou la VRT. “S’il n’y a pas de réponse, ils peuvent aussi venir vers nous.”

Contactée mercredi midi, la VRT n’a pas encore donné suite à nos appels. La commune compte également faire remonter le problème dans les instances du média public. “Le but est de trouver une solution rapidement sans devoir en arriver aux sanctions.”