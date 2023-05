Primes Renolution : on approche de l’épuisement du budget

Dans son édition de mercredi, le journal la Capitale livrait le témoignage d’un habitant d’Auderghem qui, après avoir sollicité une prime à l’isolation, s’est vu répondre par un fonctionnaire que le budget prévu pour la prime 2023 était épuisé. Selon la Capitale, le cabinet du ministre Alain Maron affirme qu’il n’y a pas de problème de paiement, le budget disponible pour les primes énergie ayant été plus que doublé depuis 2019.

Au cabinet du ministre-président Vervoort, on reconnaît que l’on approche de l’épuisement du budget et que l’on recherche des solutions.

D’après Les Engagés, en réponse, en mars, à une question de la formation humaniste, il a été indiqué qu’un montant de “32 515 074 € – sur un budget total de 35 479 000 € – était déjà dépensé pour Bruxelles environnement. Pour Urban, il s’agissait d’un montant de 10 917 802 € déjà dépensé – sur un budget total de 10 923 000 €”.

”À peine plus d’un an après son lancement, le nouveau régime de primes semble déjà faire une sacrée embardée ? Sachant que 500 000 logements doivent être rénovés dans notre Région d'ici 2050, si après 7 500 dossiers accordés le budget annuel est épuisé, il faudra près de 70 ans pour atteindre les objectifs fixés….”, a commenté, Christophe De Beukelaer, président des Engagés Bruxelles. Selon celui-ci, il apparaît également que près de 9 000 demandes de primes doivent encore être traitées par Bruxelles Environnement et Urban. “Comment un régime de primes qui devait révolutionner la rénovation du bâti bruxellois peut-il voir son budget épuisé après seulement 5 mois”, s’est interrogée Gladys Kazadi, Vice-présidente des Engagés.