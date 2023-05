Céroux-Mousty : une peine de probation autonome pour un automobiliste qui avait adopté “un comportement de cow-boy”

Le premier est dans une file de voitures arrêtées à un feu rouge. Il sent de petits coups portés sur le capot par un cycliste qui entend simplement manifester sa présence en cas de démarrage un peu trop brusque. L’automobiliste ne comprend pas tout de suite les raisons de ces petits coups. Le feu passe au vert, les voitures s’engagent, le cycliste aussi. Michel affirmera que de nouveaux coups seront portés sur la carrosserie. Il n’apprécie pas, repère le cycliste, le dépasse et le bloque sur la piste cyclable. Il quitte le volant et s’en va dire son fait à Nathan. “Il est sorti comme un fou furieux”, dira un témoin.

À l’audience, Michel reconnaîtra une empoignade mais niera le coup de poing. Nathan chute, l’autre empoigne son vélo sans ménagement. Nathan expliquera avoir eu très peur car il a entendu à plusieurs reprises ce qu’il a appelé le rugissement du moteur, comme si le conducteur entendait menacer de le renverser. Le substitut volera à son secours en ciblant le prévenu : “Vous avez eu un comportement de cow-boy, un comportement dangereux pour ne pas dire débile”. Il requit une peine de probation autonome d’un an avec, comme condition essentielle, de suivre une formation à la gestion de l’agressivité et, à défaut, dix mois de prison ferme. Et une amende de 4 000 €. Le tribunal a accédé à ces réquisitions. Dans les conditions, il a ajouté l’indemnisation de la victime.