Des “S” ornent désormais des vitrines du quartier de Brabant : pour contrer l’insécurité, 16 commerces deviennent des “Safe Places”

Le quartier de Brabant cristallise, depuis plusieurs mois sinon années, les mauvaises nouvelles et faits-divers jusqu’à en ternir sa réputation. Et pourtant, on a tendance à oublier la richesse d’un quartier solidaire, qui se parle et s’entraide. Dernière preuve en date : l’instauration de 16 “Safe Places” (”Espaces Sûrs” en français) qui entreront en vigueur ce vendredi 12 mai.