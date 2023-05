Pénurie dans l’horeca bruxellois… mais toujours pas d’accord-cadre à l’horizon : Ecolo tacle Défi, “il faut agir vite et bien”

La crise sanitaire a, on le sait, laissé des traces dans le secteur de l’Horeca, et Bruxelles n’a pas échappé à la règle, nombreux sont les travailleurs à avoir rendu le tablier pendant cette période si bien que les mots “pénurie de main-d’œuvre” occupent pas mal de (commerces de) bouche. D’un autre côté, les jeunes Bruxellois en veulent encore, et les centres de formation tournent bien. Un objectif se pose alors : comment, dans les années à venir, faire se rencontrer cette nouvelle main-d’œuvre aux employeurs.