Plus de 150 concerts de jazz du 26 au 28 mai à Bruxelles : voici le programme du Lotto Brussels Jazz Weekend

Chaque scène aura sa propre identité musicale, rapportent jeudi les organisateurs. La Grand-place offrira un mélange contemporain de maîtres du jazz belge et d'artistes internationaux émergents, avec notamment NABOU, Aka Moon, Naima Joris, le Brussels Jazz Orchestra, Fergus Mccreadie et Leon Phal.

La place Sainte-Catherine sera, elle, dédiée aux fans de blues, de swing, de jazz exotique ou de "dixieland".

Une scène sera également installée à la Bourse, boulevard Anspach, et permettra de découvrir une nouvelle génération de musiciens. Le festival urbain proposera aussi une scène place de la Chapelle et une nouvelle place de la Vieille halle aux blés, en collaboration avec le Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) et le Conservatoire Royal de Bruxelles (CRB).

Des jams et des concerts exclusifs auront par ailleurs lieu dans plus de 20 cafés et clubs de la vie nocturne bruxelloise.