Reforme des collectes sous le feu des critiques : “ce sera évidemment difficile”, avoue Alain Maron

Alors que sept élus locaux, bourgmestres et échevins attaquent la reforme dans les colonnes de La Capitale, le ministre précise que dès juillet une présentation avait été faite en conférence des bourgmestres. “Les 19 m’ont ensuite envoyé une lettre avec des recommandations. Ils demandaient notamment que les sacs restent moins longtemps en rue pour réduire les problèmes de propreté. Dans leurs préconisations, on retrouvait la réintroduction des collectes en soirée.” C’est finalement une des options qui a été choisie pour 20 % des collectes bruxelloises (notamment sur les grands axes structurants). Ici, les habitants devront sortir leurs sacs entre 18 et 20h. Un laps de temps aujourd’hui jugé assez court. “Si on autorise la sortie des sacs entre 14 h et 20h on se retrouvera avec les mêmes problèmes de propreté. Pour tous ceux concernés les camions ne passeront pas à 20 h pile. Chacun pourra s’adapter. Les camions suivront chaque semaine le même itinéraire. La collecte en soirée permet aussi que les rues soient dégagées pour le balayage du matin.” À Saint-Josse, Emir Kir n’en croit pas un mot. Après avoir rencontré les habitants de sa commune, le maïeur s’inquiète d’une réforme qui rajoute de la complexité, multiplie par deux le nombre de jours de collecte dans ses rues, “et surtout, quid des travailleurs de nuit ? Les dames qui nettoient les bureaux et qui travaillent à partir de 17 heures ? Je ne comprends pas, il y avait de la cohérence entre les communes, et voilà que cette mauvaise réforme va amener de la complexité, on se prépare à un capharnaüm.”

Les communes étaient au courant

La concertation avec les communes ne s’est pas arrêtée en juillet puisque 39 réunions bilatérales (entre les communes et l’agence Bruxelles Propreté – ABP) ont eu lieu ensuite. “Les communes n’ont pas découvert la reforme et les nouveaux calendriers en même temps que les particuliers, nous voulons travailler main dans la main avec elles.” À Schaerbeek, Cécile Jodogne (Défi) confirme. “Il y a eu des questionnements et des remarques, elles ont été transmises à l’ABP et j’ai l’impression qu’elles ont été entendues.” La bourgmestre f.f. le sait, les débuts seront compliqués, et elle s’attend à des moments de flottement, “mais c’est comme ça dès qu’il y a des changements”.

Sur les annonces des calendriers jugées tardives pour les habitants, le ministre s’en remet au cabinet de communication sélectionné pour l’occasion. “La communication n’a pas commencé il y a deux semaines. Pour le sac orange cela fait des mois qu’on en parle. On a choisi d’accentuer la communication deux semaines avant le début de la réforme sur conseil du cabinet. Trop tôt, certains Bruxellois auraient pu oublier.”

Une réforme difficile

Alain Maron assure qu’en termes de propreté et de diminution des déchets qui partent vers l’incinérateur, “la reforme fait sens. Oui ce sera évidemment difficile. Changer les habitudes d’autant de ménages, ça ne se fera pas en un jour. On . On sait que des gens se tromperont même de bonne foi. Mais on ne peut pas retirer les sacs déposés par erreur à la mauvaise date, sinon ça ne changera jamais. On posera des autocollants pour rappeler les bonnes dates sur les sacs mal sortis. Ça va prendre du temps, il y aura sûrement plus de poubelles en rue que d’habitude pendant les premières semaines. Aucune reforme n’est une solution miracle.”

Les zones où les problèmes se concentreront les premiers jours feront l’objet d’une attention renforcée de l’ABP et des communes. Des phases d’évaluation sont prévues avant les vacances d’été et à la rentrée. “Des ajustements seront possibles, pas pour les jours de collecte pour ne pas rechanger les habitudes mais peut-être pour les heures. On comprend les difficultés que cela peut engendrer, on redresse encore l’ABP qui a été laissée en déshérence pendant deux mandatures, on développe les composts de quartier pour des alternatives au sac orange.”

Ce n’est pas le cas aujourd’hui mais à terme, avec l’unité de bio méthanisation espérée pour 2026 au niveau du pont Buda, Bruxelles tirera d’autres avantages du tri des déchets organiques que la diminution des déchets incinérés à Neder-over-Heembeek.