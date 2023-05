Benoît Cerexhe scandalisé par un passage pour piétons arc-en-ciel peint par la Région à Montgomery : Elke Van den Brandt réagit

Ce dernier avait déjà expliqué en février dernier ne pas vouloir de passage piétons arc-en-ciel dans sa commune. En confirmant son soutien à la communauté LGBTQIA +, il mettait en doute la pertinence de cette pratique : “Je m’interroge sur ce mélange des genres. Un passage piéton a une fonction très claire : sécuriser la traversée des piétons. Doivent-ils servir à soutenir d’autres causes ? Admettons que nous fassions aujourd’hui des passages arc-en-ciel. Quid si demain on nous interpelle pour d’autres causes ?”

©D.R.

Il réitère sa position aujourd’hui auprès de nos confrères de Sudinfo : “Il est inacceptable que, par le biais de la gestion des voiries régionales, on impose des choses qu’un bourgmestre a refusées.” Un “scandale” donc pour le bourgmestre, qui déplore de ne pas avoir été concerté par la Région.

La ministre de tutelle de Bruxelles Mobilité, Elke Van Den Brandt (Ecolo), nommément accusée par le bourgmestre, défend l’initiative dans un tweet : “Je ne ferai pas de compromis sur l’inclusion dans notre ville. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut être soi-même. Chaque année, nous peignons un certain nombre de passages piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel. Nous le faisons chaque année, en l’honneur de la Pride. Et nous continuerons à le faire.”