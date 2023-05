Conflit Horeca : L’Amère à Boire d’Uccle peut rouvrir sa terrasse après 15 000 euros de travaux

C’est reparti. Le bar L’Amère à Boire peut rouvrir sa terrasse de 45 places à deux pas de la gare d’Uccle-Calevoet. L’établissement avait dû fermer son espace extérieur en février suite à une plainte de riverains situés de l’autre côté des voies pour nuisances sonores. “Nous avons refait la barrière le long de la terrasse qui était une vraie passoire phonique. Maintenant notre barrière avec une double épaisseur de bois et une laine isolante entre les deux, nous explique le patron, Jellil. On a fait faire ça par des pros en faisant venir aussi un acousticien pour vérifier que tout était en règle. Et on vient de recevoir le message pour autoriser l’ouverture.”