Vous pourrez participer à une course de 9 km ou de 5. Les enfants pourront aussi se défouler avec un parcours d’1,1 km prévu pour eux. “Les Forestois.es étaient demandeurs d’un tel évènement et nous nous y étions engagés”, se réjouit Ahmed Ouartassi (PS), échevin en charge des Sports.

La commune indique dans son communiqué que le parcours du Run Forest 1190 “débutera à partir de la piste d’athlétisme du Stade Bertelson et passera par des sites emblématiques de la commune tels que le parc Duden, le stade Marien de l’Union Saint-Gilloise ainsi qu’une série d’autres lieux permettant de (re) découvrir des lieux historiques de la commune.”

Pour le tarif des inscriptions est variable. Plus vous vous enregistrez tôt moins ce sera coûteux. Les montants varient aussi en fonction des parcours choisis. Pour les 9 km, comptez entre 9 et 12 euros. Il faudra débourser entre 7 et 9 euros pour les 5 km et 1 à 2 euros pour les parcours enfants.