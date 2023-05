Quelques heures avant le match décisif du RWDM, tout un quartier dans l’euphorie : “ce sera une soirée exceptionnelle” (PHOTOS)

La fête se prépare au café Le Stade. ©Bernard Demoulin

9 000 personnes sont attendues au stade, et quelques milliers supplémentaires aux abords. Avec la météo clémente annoncée, des scènes de liesses sont attendues. “Mais qu’ils pleuvent, qu’ils neigent, les supporters du RWDM viennent. Ce sont les plus fidèles, et ils ont connu des moments difficiles”, glisse Muamer Sacirovic, supporter et tenancier depuis 19 ans du “Nouveau Daring”.

Muamer Sacirovic au "Nouveau Daring". ©Bernard Demoulin

Le "Nouveau Daring" et son plafond d'écharpes de foot. ©Bernard Demoulin

”Les supporters de Molenbeek et d’Anderlecht se connaissent “

Côté sécurité, le dispositif habituel mis en place pour les matchs sera d’application avec quelques points d’attention, nous indique la bourgmestre Catherine Moureaux (PS). “Tout Molenbeek est derrière le RWDM. Ce sera une grande fête.” Le match n’est pas considéré par les autorités locales comme “à risque”. “Les supporters de Molenbeek et d’Anderlecht se connaissent et s’apprécient.”

Du côté du club, on refuse de mettre la charrue avant les bœufs et crier victoire avant le coup de sifflet. Mais une règle est rappelée avec fermeté. “Il ne faut pas envahir le terrain. Cela gâcherait, si victoire il y a, les festivités”, indique Thierry Dailly, président du club. Le stade est d’ailleurs sold-out. “On aurait pu vendre 2 000 places de plus. Il y a une demande énorme, un vrai engouement.” Le “RWDM village” sera ouvert deux heures avant le début du match.

Dans les cafés historiques des supporters, le plein est fait pour cette soirée qui s’annonce d’anthologie. “On a douze fûts”, explique Lucas Aneca, du café Le Stade, où un bar extérieur sera installé pour l’occasion. Deux fois plus de bière prévue également au “Nouveau Daring” où les innombrables écharpes de foot ornent le plafond. Au snack Best Grill qui affiche fièrement le logo du club sur sa devanture, 70 kg de frites sont prêtes. “Mais ce sont surtout les dürüms qui se vendent le mieux pour les matchs”, sourit Turan, casquette RWDM sur la tête.

Turan, gérant du "Best Grill", situé à côté du stade. ©Bernard Demoulin

"Best Grill", situé à côté du stade du RWDM. ©Bernard Demoulin

”Le foot, je ne regarde pas. Jamais vu un match. Mais on va tous faire la fête”, avoue Paco, habitant du quartier, accoudé à un bar de supporters. “Le RWDM fait partie du folklore, et tout le monde parle d’eux. Ils animent le quartier. Ça fait plaisir de voir les Molenbeekois revenir en première division.”

Et bien sûr, une question : si le RWDM venait à perdre ? “Ça ne m’a même pas traversé l’esprit”, glisse Emmanuel.