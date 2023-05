Vaste opération de contrôle de camionnettes à Koekelberg : des faux permis de conduire saisis

”On a observé un trafic et des comportements interlopes”, commente le bourgmestre koekelbergeois Ahmed Laaouej (PS), qui, a dès lors demandé une vaste opération coup de poing pour contrôler les véhicules. “Et les résultats confirment nos inquiétudes.”

Dans le quartier du parc Elisabeth

L’action a eu lieu fin avril avenue de Jette, rue de l’Armistice et sur le parking de la Basilique, et visait en premier lieu les camionnettes mal stationnées. Au total, 117 véhicules ont été contrôlés en dix heures. Et les infractions détectées dépassaient largement le cadre du stationnement.

Deux faux permis de conduire ukrainiens ont été saisis et huit amendes avec perception immédiate ont été infligées, pour un total de 1 706 €. La police a dû procéder à une arrestation judiciaire, trois dépannages administratifs et deux dépannages judiciaires.

”Il y a donc des éléments matériels qui montrent qu’il y a un trafic de faux documents. Pour ce genre de fait, il n’est pas improbable de retrouver une organisation de plus grande envergure”, commente le bourgmestre de Koekelberg, qui redoute des faits de main-d’œuvre illégale.

Ce sont surtout des véhicules des pays de l’Europe de l’Est qui ont été contrôlés. “Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur les travailleurs détachés. Mais il a paru nécessaire d’envoyer un signal clair : Koekelberg ne tolère pas le trafic.” D’autres contrôles devraient avoir lieu dans le nord-ouest de Bruxelles.