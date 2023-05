Voici les premières images des futurs aménagements quartier Stephenson, à Schaerbeek: début des travaux espérés en 2025 (PHOTOS)

©Urban Platform, Buur Part of Sweco

Nos confrères de Bruzz ont reçu les premiers détails des aménagements autour de la place Stephenson de la part des deux cabinets qui ont porté le projet : “Urban Platform, Buur&Part of Sweco.”

Un nouveau parc sera créé le long des voies de chemin de fer et sera connecté à la place Stephenson. Cette dernière, en plus d’une rénovation, se verra aussi doter d’une nouvelle crèche. Les infrastructures sportives Queensbury, rue Stephenson seront également rénovées. Un espace public couvert et un bâtiment pour les associations locales sont aussi au programme.

©Urban Platform, Buur Part of Sweco

Une phase de participation est en cours pour récolter les avis des acteurs du quartier et des habitants. Le consortium de cabinets espère lancer sa demande de permis d’urbanisme début 2024 pour commencer les travaux en 2025.