Schaerbeek : la princesse Claire a rendu visite à l'école du week-end de l'ASBL Tada

Le projet, dont ont bénéficié plus de 1.800 adolescents bruxellois au cours des 10 dernières années, a reçu le prix de l'espoir de la Fondation Reine Paola.

"Nous organisons tous les samedis des ateliers pour les enfants âgés de 10 à 14 ans, de la cinquième année primaire à la première année secondaire, dans cinq écoles de Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Anderlecht et Schaerbeek", explique Jaap Vreeke, porte-parole de l'ASBL. "Des professionnels inspirés, tels que des juges, des infirmières, des cuisiniers ou des mécaniciens, viennent leur expliquer le secteur dans lequel ils travaillent. Il s'agit de quatre ateliers d'une demi-heure chacun, animés par quatre personnes du même secteur, de sorte que les enfants découvrent différents aspects de ce secteur."

"En outre, il y a l'aspect des alumni", c'est-à-dire des anciens élèves, poursuit Pieter De Witte, directeur général de Tada. "Les adolescents qui ont suivi les trois années de cours de l'école du week-end ont accès à ce réseau. Cela leur donne non seulement une place pour faire leurs devoirs le mercredi après-midi, mais aussi un réseau pour la vie entière avec du travail en binôme, des opportunités de formation, des activités d'anciens élèves, de l'aide pour des stages, des emplois d'étudiants ou des expériences à l'étranger."

L'ASBL est née du constat que l'inégalité scolaire en Belgique, et certainement à Bruxelles, est particulièrement élevée, explique Jaap Vreeke. "Malheureusement, les écoles des quartiers "difficiles" ne jouent souvent pas leur rôle d'"ascenseur." Si l'on nait dans des conditions précaires, il y a un fort risque que l'on y reste toute sa vie", déplore-t-il, ajoutant que ce phénomène se vérifie davantage en Belgique que dans d'autres pays (développés) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

L'association veut rompre avec ce schéma via l'enseignement complémentaire qu'elle propose le week-end.

Le principe des ateliers a d'abord été lancé aux Pays-Bas en 1998 et cette approche est depuis devenue internationalement reconnue. L'ASBL s'est ensuite lancée à Bruxelles au cours de l'année scolaire 2012-2013 et l'initiative a touché plus de 1.800 jeunes en dix ans.

Cette année, quelque 800 enfants assistent chaque semaine aux ateliers, selon Jaap Vreeke. Et le porte-parole de citer une étude de Bain & Company montrant que parmi les jeunes de Tada, il y a en moyenne trois fois moins d'abandon scolaire que parmi les jeunes d'un groupe cible similaire, et 38% de retard scolaire en moins.