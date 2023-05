Tervuren : l'AfricaMuseum inaugure un nouvel espace sur le racisme

Pour le directeur général Bart Ouvry, l'AfricaMuseum entend ainsi remplir sa mission sociétale, alors que l'institution a jadis fait l'objet de critiques pour sa vision trop empreinte d'imagerie coloniale.

"C'est un espace éducatif, de réflexion et de discussion sur le racisme, qui est lié au passé colonial de notre musée", a exposé Salomé Ysebaert, coordinatrice de projet. "En tant qu'institution coloniale et outil de propagande, l'AfricaMuseum a contribué à créer et diffuser des stéréotypes racistes. Une étude d'Unia parue en 2011 a clairement démontré que le racisme dirigé contre les personnes d'origine sub-saharienne est fortement influencé par l'histoire coloniale. Le racisme peut être considéré comme un héritage de l'esclavage et du colonialisme." Le musée a donc la responsabilité de reconnaître son passé et d'offrir un endroit où penser le racisme, conclut-elle.

"Cet espace se situe dans un lieu de passage incontournable pour tous les visiteurs, car il porte un message qui se trouve au cœur de notre mandat", a abondé Bart Ouvry. "Nous voulons transmettre certaines valeurs et travailler à de meilleures relations entre citoyens d'Afrique et d'Europe."