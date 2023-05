Trafic de civelles découvert à l'aéroport de Zaventem: neuf personnes interpellées en Belgique

Neuf personnes ont été interpellées et 390 kilos de civelles ont été saisis en Belgique dans le cadre d'une enquête internationale sur un trafic de civelles, détaille le parquet de Hal-Vilvorde vendredi. Six personnes avaient déjà été privées de liberté en février et trois autres ont été interpellées en avril pour ce trafic d'anguilles, vendues sur le marché noir asiatique en échange de sommes conséquentes.