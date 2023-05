Trois ans après le tollé, rebelote à Tervuren : McDonald’s a introduit une demande pour l’ouverture d’un établissement

À lire aussi

Un permis avait déjà été introduit en 2020 et avait suscité un véritable tollé dans l’entité brabançonne. Des citoyens pointaient notamment la présence de six écoles à proximité du futur fast-food. La demande avait finalement été refusée.

Récemment introduite, la nouvelle demande de permis concerne le même site, et est soumise à l’enquête publique jusqu’au 2 juin prochain. Une pétition, qui circule sur le site spécifiquement conçu “Niet in Tervuren” , a déjà récolté plus de 700 signatures.