"Un rêve qui devient réalité", "on attendait ça depuis tellement longtemps" : les supporters du RWDM dans l’exaltation de la montée en D1 (PHOTOS)

”C’est un rêve qui devient réalité. Demain, je me fais un tatouage : RWDM, a legend never dies”, nous confie Olivier Lebbe, du club de supporter BB85. “Une petite victoire certes, mais qui fait tellement plaisir”, nous glisse Jan dans les tribunes.

Olivier Lebbe promet de se faire un tatouage ce lundi. ©JEAN LUC FLEMAL

Un quartier dans l’allégresse

Depuis le début de l’après-midi, les fans étaient innombrables aux abords du boulevard Mettewie : 9.000 chanceux ont pu voir le match dans le stade, et ont été rejoints à l’extérieur par quantité de supporters qui suivaient la décisive rencontre sur les écrans.

Parmi les visages bariolés de rouge et de noir, des supporters de la première heure, d’autres de la dernière heure. “On n’avait jamais vu un match”, ne cache pas Laure, venue avec un groupe d’amies, originaires de la périphérie bruxelloise. “On s’est dit qu’il y aurait de l’ambiance !”

Mais les véritables néophytes ne sont visiblement pas nombreux ce samedi soir… A la question, “depuis quand êtes-vous supporters ?”, la réponse nous ramène presque systématiquement au siècle dernier. “Depuis que je suis né”, glisse Alex. Cette montée en première division est vue comme une apothéose: "on attendait ça depuis tellement longtemps."

Alex et ses proches. ©JEAN LUC FLEMAL

Couple de pensionnés hoeilaartois, Freddy et Christiane supportent le club depuis plusieurs décennies. “C’est resté un club familial, malgré toutes ces années. On vient avec des amis, qui viennent de partout en Flandre.”

Freddy et Christiane, de Hoeilaart. ©JEAN LUC FLEMAL

Dans la foule en liesse, on retrouve de nombreuses familles avec enfants. Dont celle de Johan. “J’ai habité rue Osseghem… et à votre avis, pourquoi est-ce que je m’appelle Johan ? Pour Johan Boskamp hein (ndlr : ancien joueur emblématique du RWDM).” Cette passion pour les rouges et blancs, elle a été transmise à ses enfants Pauline et Luca, également abonnés. “Je viens depuis que je suis petit. Je baigne dedans”, sourit le jeune supporter.

Johan, et ses enfants Pauline et Luca, supporters depuis l'enfance. ©JEAN LUC FLEMAL

"Le club fait partie de l’ADN de Molenbeek"

Une expression revient souvent dans les foules en liesse : le RWDM “est un club à part”. C’est “une façon d’être”, avance Olivier Lebbe. “C’est rare de voir un club avec une telle base”, estime Claire du club de supporter BB85.

De rouge et de noir vêtue, la députée et ancienne bourgmestre Françoise Schepmans (MR) se faufile parmi les fans. “Je connais le club depuis toujours. J’ai connu toute la saga, avec le White Star. Mais les difficultés sont vite oubliées. C’est un grand jour.” Selon elle, l’influence du RWDM sur la commune dépasse largement le cadre sportif. “Le club fait partie de l’ADN de Molenbeek. Il unit ceux qui vivent dans la commune, et ceux qui n’y habitent plus.”

Françoise Schepmans, ancienne bourgmestre, et actuelle Première échevine de Molenbeek. ©JEAN LUC FLEMAL

Certains supporters ne lésinent en effet pas sur les kilomètres pour applaudir les Molenbeekois. Habitant Erpe-Mere, en Flandre-Orientale, Danny ne jure que par le RWDM, et cette montée en première division le conforte dans sa passion. “Ça a toujours été mon club. Il y en a d’autres, plus proches de chez moi, c’est sûr. Mais des clubs véritablement populaires comme le RWDM, on n’en trouve pas d’autre selon moi.”

Des bornes, c’est également le cas de Philippe, venu du Namurois. “C’est toute ma jeunesse. Même quand ils jouaient dans les divisions inférieures, je venais voir !”

Les yeux rivés sur la rentrée footballistique

Venus en nombre pour un moment “historique”, les jeunes des U14 trépignent : “Trois clubs bruxellois en première division. Je n’ai jamais connu ça : c’est dingue”, se réjouit le jeune footballeur Ilias. Pour leur entraîneur Cosimo Chiffi, outre le challenge, cette épopée dans la cour des grands va “redorer le blason” de la commune, et donner davantage de visibilité et d’attractivité à l’école des jeunes. “Il y a énormément de talent à Bruxelles. De grands noms sont sortis d’ici.”

Les U14 sont venus voir ce moment "historique". ©Ro.Ma.

Bien sûr, tout le monde a déjà les yeux rivés sur la rentrée footballistique. Scénario à l’Union saint-gilloise avec un podium dès la première saison ? Ou moments difficiles en perspective ? “On peut accéder aux playoffs”, estime un jeune trudonnaire. “Avec cette équipe, ce ne sera pas facile”, tempère son père. Quant à George, de Dilbeek, un haussement d’épaules et un sourire suffisent en guise de réponse. Avant d’ajouter : “Ho mais vous savez : le match vient en deuxième lieu. On vient surtout pour l’ambiance.”