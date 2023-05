Le feu a pris vers 3h30 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, au troisième étage d'une maison de repos située chaussée de La Hulpe. Les pompiers se sont rendus sur place avec d'importants moyens, de même que la police locale et la Croix-Rouge.

"Trente et un résidents du troisième étage ont été évacués et pris en charge dans des postes médicaux avancés", explique le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "L'un d'entre eux, intoxiqué par la fumée et au CO, a été hospitalisé. L'incendie est éteint mais plusieurs chambres au troisième étage sont temporairement inhabitables. Les résidents évacués seront placés dans d'autres ailes de la maison de repos."

