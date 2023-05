Réforme des collectes à Bruxelles : "grosse perte de motivation", "ça va être un beau bordel", les syndicats ont déjà déposé des préavis de grève 

À lire aussi

Les organisations disent s'attendre à des semaines très rudes pour les travailleurs et ont déjà déposé des préavis de grève. "On veut être prêts à réagir s’il y a le moindre problème", alerte la CSC.

"La tâche va devenir plus dure"

Lors de la présentation de la réforme, les organisations ont remis des avis défavorables. Au SLFP, on dénonce un plan "mal préparé", qui "ne présage rien de bon". "Ils ont mis la charrue avant les bœufs et sont passés en force", soupire le porte-parole Michel Piersoul, pour qui les "échecs" des précédentes réformes n'ont pas servi de leçon.

Même son de cloche à la CGSP : "On avait demandé à repousser la réforme, nous explique Muriel Di Martinelli, secrétaire fédérale. On voulait aussi que l'obligation du tri alimentaire et la suppression d’une collecte de sacs blancs par semaine dans 10 communes ne se fassent pas en même temps. Nous n’avons pas été écoutés. Au final, ce sont les collecteurs et les balayeurs qui vont se faire interpeller par les riverains qui ne comprennent pas la communication trop tardive et illisible autour de la réforme.”

À lire aussi

La syndicaliste s’inquiète également pour la santé des agents. "Le tri des déchets alimentaires doit réduire le poids des sacs blancs. On sait pertinemment que ça ne sera pas appliqué directement. Donc les agents qui s’occupent des zones où une collecte de sacs blancs a été supprimée vont voir leur tâche devenir plus dure. De même, les dernières équipes qui comptaient un chauffeur et trois chargeurs vont passer à deux chargeurs. Ça va être un beau bordel.”

"Perte de motivation"

Chez la CSC, on partage toutes ces inquiétudes en ajoutant quelques points. “Le travail de nuit est interdit pour la fonction publique à Bruxelles. Le cabinet (du ministre Alain Maron) nous a dit que, juridiquement pour l’APB, c’était possible mais on attend de recevoir leur justification. On ne va rien lâcher, assure Stéphane Vercauteren, secrétaire régional CSC. Cette réforme, au lieu d’avoir pu aider à la construire, on va la subir. Nombre de kilomètres, poids à porter ? Ça va être la surprise. Le passage à deux chargeurs qui devait être exceptionnel en période covid se pérennise. Et on va de plus en plus vers la fin du 'fini-fini' (règle selon lequel les agents peuvent quitter leur travail une fois qu’il est terminé, même si cela arrive avant la fin de leurs heures prévues). Ça va induire une grosse perte de motivation chez les travailleurs."