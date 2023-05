"Vandalisme gratuit" à Ganshoren : plusieurs véhicules endommagés dans la commune durant la même soirée

"Du vandalisme gratuit", commente le bourgmestre. “Ce genre de faits est exceptionnel ici. Nous ne sommes pas habitués à Ganshoren à ce type d’incidents. Il s’agit juste de casse, nous n’avons pas connaissance de vols.”

La piste de personnes sous influence est actuellement évoquée en raison notamment de l’itinéraire des dégradations. Des images caméra vont être prochainement analysées. "On suit l’affaire, et on la prend très au sérieux. ”