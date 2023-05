Des pulls personnalisés par des artistes bruxellois pour préserver les océans : une mini-entreprise d’élèves de Watermael-Boitsfort en finale

25 % des bénéfices de leur mini-entreprise baptisée “Wave of Art” sont reversés à l’association française Plastic Odyssey, active dans le nettoyage des mers. Et le succès est visiblement au rendez-vous pour les étudiants boitsfortois. “On a passé la barre des 300 pulls et une centaine de t-shirts”, nous explique Maxim Delescaille, élève de dernière année. Plus de 2.000 euros ont été investis dans les machines, un investissement rendu possible grâce à une centaine d’actionnaires.

©Wave of Art

©Wave of Art

©Wave of Art

©Wave of Art

Pour le design, les Boitsfortois ont fait appel à des artistes bruxellois : Alvari (connu notamment pour la fresque de l’IT Tower avenue Louise) et Atelier Louves.

Les t-shirts sont vendus au prix de 25€, les sweatshirts sans capuche à 35€ et avec capuche à 40€. Les livraisons à l’intérieur de la Région bruxelloise sont effectuées à vélo.

Plus d’infos : Instagram (@wave_of_art22), Facebook (Wave of Art) ou par mail (wave.of.art.store@gmail.com).