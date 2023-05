Émeutes suite à la mort du jeune Adil à Anderlecht : les audiences de 19 jeunes ont commencé, “j’étais en colère contre la police”

Ce lundi, au Palais de Justice, huit des 19 jeunes prévenus se sont présentés, un neuvième est également attendu pour les trois prochaines audiences. Tous sont nés entre 1995 et 2001 – et étaient donc majeurs au moment des faits. Ils sont accusés de coups violents et menaces avec circonstances aggravantes, de port d’objets non-conçus pour être des armes mais apparaissant comme telles, de destruction ou dégradation d’un fourgon de police en bande, une arme a également été volée dans ce fourgon. Certains doivent aussi répondre à une accusation de rébellion armée, et l’un d’entre eux comparaît également pour coups violents sur agents dépositaires de la force publique.

Un effet de foule

Outre la colère de voir, pour certains d’entre eux, un bon ami mourir parfois sous leurs yeux, comment expliquer un tel élan de violence dans le contexte social extrêmement tendu du premier confinement ? Tous le disent, aucun n’est venu avec une intention belliqueuse. Et la présidente l’a d’ailleurs souligné, aucun chef d’inculpation n’est aggravé par de la préméditation. “J’avais entendu un appel à un rassemblement pacifique, lui précise H., né en 2001. Et puis, je suis rentré dans une spirale de violence.” C’est le même récit pour un de ses congénères, qui admet être “très influençable”, un autre précise, “ça a dégénéré, et je n’ai pas réfléchi”.

L’avocat Me Olivier Martins complète l’analyse, “une minorité a débordé, et il y a eu un mouvement de foule. Je pense aussi que, parfois, la police abuse de ses fonctions. Sur un autre dossier, un jeune que je défends s’est fait contrôler 15 fois en quelques mois. C’était peut-être ici ce ras-le-bol qui s’extériorisait”.

Un autre volet de questions de la présidente et la procureure avait pourtant tendance à mettre les jeunes hommes dans une situation moins confortable. Celui de la volonté de nuire aux agents de police. Si chacun des prévenus affirme ne pas avoir voulu blesser des policiers, les images montrées lors de cette audience laissent peu de place au doute. Sous la pression de la présidente, l’un d'entre eux admettra finalement avoir eu de la chance que ses projectiles n’aient pas fait de victime.

Des aveux et des nuances

Sur le principe, presque tous les prévenus présents ont admis avoir été présents lors des émeutes du 11 avril 2020, où 80 personnes avaient été arrêtées. L’un d’entre eux conteste néanmoins l’accusation de vol dans le fourgon de police qui avait été attaqué ce jour-là. Un autre, lui, dément sa présence sur les lieux, et en veut pour preuve les images de caméras de surveillance. “J’ai un monosourcil flagrant. Sur les photos du dossier, prises de profil, on ne peut pas le vérifier, mais l’homme montré sur les vidéos de surveillance, on le voit, n’a pas de monosourcil.”

Le carrousel des prévenus face à la juge se terminait presque systématiquement par la même question. “Aujourd’hui, êtes-vous encore en colère contre la police ?”, pas un seul n’a répondu oui. Un élément qui permet à Olivier Martins de souligner l’absurdité qu’un passage par la case prison constituerait, trois ans après les faits. “Je suis quasi certain qu’aucun de ces jeunes ne sera récidiviste.”