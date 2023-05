Un conseiller politique de G.-L. Bouchez pour mener le MR saint-gillois : “je suis sûr à 90 % que je peux porter la liste et le parti compte sur moi”

Installé depuis 2018 à Saint-Gilles en tant que médecin, ce français d’origine qui a fait ses études à l’ULB est également conseiller politique du président du MR, Georges Louis Bouchez, sur les thématiques de santé. “Pendant mes études, j’ai créé l’association pour la solidarité étudiante en Belgique,” qui fournit notamment des denrées alimentaires à des étudiants en situation de précarité. “Avec mon activité associative, j’étais en contact avec les politiques et le parti est venu me chercher pour voir si je voulais m’impliquer davantage,” nous confie le nouveau président.

La fin de Picqué comme une opportunité

Yannis Bakhouche a déjà son plan de bataille pour 2024. Il espère bien profiter du départ de l’ancien bourgmestre Charles Picqué (remplacé en par le socialiste Jean Spinette à l’automne dernier) pour faire sortir la tête de l’eau de la section MR. “On doit redynamiser nos troupes et retrouver une présence sur le terrain. Jean Spinette est un bon bourgmestre mais n’est pas à la hauteur d’un Charles Picqué. C’est donc une opportunité pour nous.” Le MR veut maintenant sa place dans la majorité et se voit bien comme partenaire des socialistes. “Avec mon tropisme social, c’est plus logique et nous sommes plus proche du PS que d’Ecolo.”

Côté programme, si la présentation officielle se fera surtout en septembre, Yannis Bakhouche, dépeint déjà plusieurs axes de campagne : “je me suis entretenu avec le chef de corps de la zone de police. La question de la sécurité place Bethléem et autour de la gare du Midi se pose. On peut penser à renforcer les effectifs mais aussi à des caméras de surveillance. La gouvernance doit aussi être améliorée. Les conseils communaux ne sont pas diffusés sur Youtube et nos conseillers Celi Rodriguez et Marc Naether peinent parfois à recevoir des informations sur les dépenses ou le personnel. La mobilité sera aussi un grand enjeu.”

Le MR recrute

Il n’en reste pas moins que la section locale n’a pas fière allure pour le moment. “C’est un vrai défi et c’est aussi ce qui me motive. On a environ 15 personnes prêtes à s’engager sur les listes pour 2024. Donc on recrute des profils variés et, surtout, prêts à aller sur le terrain.” Et concernant le meneur pour 2024 : “je suis sûr à 90 % que je peux porter la liste communale et le parti compte beaucoup sur moi, mais je dois encore réfléchir et en discuter.”