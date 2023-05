Un voleur de smartphone très agressif arrêté près de la station de métro Arts-Loi

Un peu plus loin, le suspect a fait une deuxième victime à l’entrée d’une banque avenue des Arts. Il a entraîné sa victime au sol et l’a frappée en essayant, de nouveau, de prendre son smartphone. Entretemps, la première victime avait appelé la police, qui est intervenue rapidement. Et a pu arrêter le voyou.

Les deux victimes n’ont pas été blessées. Le suspect a été transféré au commissariat pour audition et mis à la disposition du parquet par la suite. Un juge d’instruction a été saisi. Le suspect a été inculpé puis libéré sous conditions par le juge d’instruction.