Une nouvelle ferme à deux pas de l’avenue Charles Quint : voici le projet prévu pour le parc du Zavelenberg (PHOTOS)

Mais les instances régionales entendent apporter davantage de vie sur la parcelle berchemoise : dans le cadre du plan de gestion, un permis vient d’être introduit pour créer un “bâtiment agricole” et aménager les espaces. Bruxelles Environnement prévoit entre autres de planter des arbres fruitiers “accessibles au public”, aménager la “prairie des voisins” (côté rue de Termonde) et créer des “parcelles associatives”. Le but est de “pérenniser le pâturage doux” déjà présent sur le site, nous explique l’administration.

"Berchem était un grenier agricole de Bruxelles"

Élément phare du projet : la “ferme” prévue au coin de la place de l’Initiative et de la rue de Termonde, avec notamment une bergerie pour brebis et agneaux et une grange, ainsi qu’un château d’eau, un espace public et des auvents.

Avec cette nouvelle installation, le bourgmestre Christian Lamouline (Les Engagés) applaudit un “retour à l’origine du village”. “Le maraîchage fait partie de notre histoire. Avant, Berchem était un grenier agricole de Bruxelles. On pouvait y trouver des fleurs et des légumes qui approvisionnaient Bruxelles.” Le cabinet du ministre Alain Maron (Ecolo) indique qu’un des objectifs du projet est notamment de “favoriser la reconnexion des mangeurs bruxellois avec les producteurs tout en maintenant les qualités paysagères historiques du site”.

Un bémol dans le projet selon Lamouline : le manque d’accessibilité du site. “On ne veut pas faire du site un parc, mais une réserve de biodiversité. Il y aura des cheminements, mais les principales parties ne seront pas accessibles”, confirme Bruxelles Mobilité. La demande stipule d’ailleurs que “l’accès pour les piétons et cyclistes se fait par les chemins piétonniers, à partir de la rue Openveld et de la rue de Termonde”.

Le bourgmestre berchemois insiste sur les autres projets présents dans le périmètre, comme la rénovation des logements de la Cité Moderne et de son espace public. Des projets qui témoignent d’un “réinvestissement” dans cette partie de la commune. Dans le cadre de la future “entreprise à but d’emploi” rue Openveld, la création d’une filière liée à la production agricole du site sera notamment étudiée.