Ces heures de parking gratuites seront données aux clients des commerces participants à l’opération. Les clients auront alors droit à une heure gratuite dans 18 parkings : Royal, Albertine, Poelaert, Grand Place, Écuyer, Monnaie, De Brouckère, Alhambra, City 2, Passage 44, Botanique, Rogier, Brucity, Deux portes, Dansaert, Lepage, Pacheco et Centre.

”Avec l’entrée en vigueur des nouveaux plans de mobilité et de stationnement, les parkings représentent aujourd’hui la porte d’entrée la plus confortable, rapide et sûre vers le centre-ville et ses quartiers commerçants”, commente l’échevin bruxellois en charge des Affaires économiques Fabian Maingain (Defi).

En pratique, les commerçants seront contactés dès cette semaine par l’ASBL Entreprendre Bruxelles. Ceux qui se seront inscrits à l’action recevront leurs tickets courant du mois de juin.