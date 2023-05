Le château de Jolimont, à Watermael-Boitsfort, est de nouveau à vendre (PHOTOS)

Vendu aux enchères en 2019 pour 2,6 millions d’euros, le château de Jolimont, installé à Watermael-Boitsfort en bordure de forêt de Soignes, cherche de nouveau un acquéreur. Édifié au XVIIIe siècle et transformé au fil des siècles, ce château trône dans un parc de plus d’un hectare. Cette propriété d’environ 1500 m² bruts se compose de plusieurs bâtiments répartis sur cinq niveaux. Les écuries s’étendent sur 280 m², en deux niveaux, tandis que le corps de logis du château totalise 750 m². Un vaste hall au sol marbré mène aux trois salles de réceptions en enfilade et à huit pièces annexes, dont la cuisine.