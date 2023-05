Montée du RWDM en D1A : le Manneken-Pis sera habillé en supporter molenbeekois ce jeudi

L’euphorie ne désemplit pas dans la capitale depuis ce samedi soir et la montée du RWDM en première division. La Ville de Bruxelles rend hommage ce mardi au club de la commune voisine. Le Manneken-Pis portera ce mardi entre 14h et 18h les couleurs du club molenbeekois, apprend-on via l’échevine bruxelloise de la Culture, Delphine Houba.