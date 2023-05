À Molenbeek, l'évacuation du home Sebrechts a commencé : l'intégralité du bâtiment évacué pour le 17 juin

La commune avait alors remué ciel et terre et attaqué l’administration fédérale en justice, évoquant “un changement d’utilisation du home, un non-respect du permis d’urbanisme et la continuation du permis urbanistique en cours”. La justice avait finalement fini par trancher en faveur de la commune.

À lire aussi

Ce mardi, un huissier est venu sur demande de la commune fermer les étages supérieurs du centre dans lequel ont résidé jusqu'à 400 demandeurs d'asile. Un calendrier a été fourni à Fedasil, qui prévoit que l’évacuation sera complète au 13 juin, la décision ayant été communiquée à Fedasil la semaine dernière.

"La commune a choisi l’évacuation par étapes pour des raisons de faisabilité. En effet, la commune elle-même garantit de cette manière une intervention en toute sécurité et dignité des personnes, a communiqué la bourgmestre Catherine Moureaux (PS). De plus, cette méthode donne l’occasion à Fedasil de s’organiser pour le relogement des personnes dans son réseau d’accueil", réseau d'accueil pourtant saturé. L'agence fédérale ne sait pas encore où seront relogés les 438 occupants actuels, annoncent nos confrères de BX1.

À lire aussi

Quid du bail?

Une question reste cependant de mise. Fedasil ayant noué un bail emphytéotique avec le propriétaire du bâtiment, qu'adviendra-t-il de celui-ci ? Le montant total de la location s'approche des douze millions d'euros. Il est encore trop tôt pour y répondre, mais l'expulsion débutée ce mardi devrait apporter des suites, et un point final, à cet épineux dossier.

De son côté, Catherine Moureaux et le collège molenbeekois tiennent à rappeler que "Molenbeek est une commune hospitalière, qui accueille à elle seule déjà une majorité des sans-papiers présents à Bruxelles, ainsi que le plus grand nombre d’occupations temporaires de Belgique. Molenbeek demande une fois de plus à être comprise, respectée et, surtout, soutenue par l'État fédéral".