Étang de baignade à Neerpede : la commission de concertation remet un avis divisé et "le projet va devoir évoluer"

On est loin d’un avis unanime. La commune d’Anderlecht avait déjà fait part de son opposition au projet d’étang de baignade porté par Bruxelles Environnement à Neerpede. La commune a maintenu sa position lors de la commission de concertation. Bruxelles Environnement, qui y siège également, s’est abstenue. En tant que porteur du projet, elle peut difficilement se juger elle-même. Ce sont finalement Urban.brussels et la Direction des monuments et sites qui devaient encore s’exprimer. Les deux administrations ont rendu un avis favorable mais avec beaucoup de conditions.