Les pompiers sont intervenus avec trois autopompes, deux auto-échelles, deux véhicules de commandement, ainsi qu’un véhicule du Smur, trois ambulances et un véhicule de décontamination. À cause de la propagation de la fumée, une crèche et une partie du bâtiment ont été évacuées.

Une personne, victime d’un malaise, a été transportée à l’hôpital, informe le porte-parole des hommes du feu.