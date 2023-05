Les Jeunes MR déposent des poubelles non collectées devant le cabinet du ministre Alain Maron : “Ecolo dehors”, réclament les jeunes libéraux

À lire aussi

Dernière sortie politique en date : celle des Jeunes MR. Un groupe d’une petite dizaine de libéraux ont, ce mercredi matin vers 8h, déposé une grande quantité de sacs-poubelles devant le cabinet du ministre bruxellois Alain Maron (Ecolo).

”On a été contacté par de très nombreux citoyens, mécontents de la réforme. On a donc mené une action ce matin. Ce sont des sacs qui n’ont pas été ramassés, et les poubelles des citoyens qui nous ont écrit”, nous explique Alexandre Somma, président des Jeunes MR à Uccle. Sur leurs pancartes : “Bruxelles ≠ poubelle”, “Maron = + de déchets”, “Ecolo dehors”, “Stop pollution”…“Le ministre prend Bruxelles en otage”, dénonce le jeune Ucclois.

La police mobilisée

Peu de temps après l’installation des poubelles, la police a été mobilisée et est venue à la rencontre des militants. “Notre objectif était purement symbolique. Une fois que la police est venue, on a repris les poubelles et on les a amenées au parc à conteneurs.”

Contacté, le cabinet du ministre Alain Maron ne fait pas de commentaire sur les faits.