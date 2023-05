Des opérations de rattrapage pour ramasser les poubelles : “ces tournées continueront, dans une certaine mesure, mais ne seront pas systématiques”

Depuis ce lundi, nombreux sont les mandataires locaux à tirer la sonnette d’alarme face aux quantités de poubelles non collectées. Ce jeudi en fin de journée, Bruxelles Propreté a annoncé dans un communiqué : “un certain nombre de 'rattrapages' ont été organisés et les agents de Bruxelles-Propreté sont intervenus afin de ramasser les sacs sortis par erreur. Ces tournées continueront, dans une certaine mesure, mais ne seront pas systématiques.”