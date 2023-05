Affaire Adil : une audience et demie, un gros rebondissement, et peu d’apaisement

Pour rappel, Adil était un Anderlechtois de 19 ans, mortellement percuté par un véhicule de police banalisé alors qu’il cherchait à fuir un contrôle Covid, le 10 avril 2020. Le soir même et le lendemain, de nombreuses tensions ont éclaté dans le quartier au cours desquelles des véhicules de police ont été abîmés, une arme volée et 45 personnes interpellées. Ce lundi, 19 d’entre eux comparaissaient pour la première fois devant la juge.

Une colère qui tombe

”Que faisiez-vous le 11 avril 2020 ?” C’est ainsi que la présidente de la cour entamait son interrogatoire pour chacun des huit accusés présents sur les 19 convoqués, lundi. Un seul a démenti être présent sur les lieux, et conteste la version judiciaire appuyée par les caméras de surveillance. Selon lui, l’homme montré sur les images n’est pas lui-même, et en veut pour preuve son monosourcil. Autre aspect crucial : la colère. C’est ce sentiment, couplé à l’effet de foule, qui aurait poussé les jeunes hommes, nés entre 1995 et 2001, à participer aux émeutes ce soir d’avril 2020. Aujourd’hui, tous affirment s’en être acquittés. “Je suis quasi certain qu’aucun de ces jeunes ne sera récidiviste”, commentait l’un de leurs avocats, Olivier Martins.

Des révélations chocs, mais peu de surprise

Stupéfaction. Mardi matin, la Chambre du Conseil devait se pencher cette fois sur l’affaire Adil en elle-même. Très vite, Belga annonce que l’audience est finalement reportée au 5 septembre, suite à des demandes de devoirs d’enquêtes complémentaires soumis par “les parties”. Ce sont en réalité les avocats de la zone de police, et des policiers, qui l’ont fait, au regard d’une pièce rapportée récemment au dossier, incriminant un policier impliqué dans la mort d’Adil. Le lendemain, on apprendra via la RTBF, Le Soir et Blast que les faits reprochés par une policière dans la nouvelle pièce sont graves, et passibles de poursuites. Le policier au volant de l’Opel Corsa percutée par Adil aurait tenu des propos racistes, sexistes et xénophobes, avant comme après les faits. Le Comité P a été saisi. En février 2023, l’inspecteur T. était muté. Son avocat, Sven Mary, conteste ces accusations.

Mercredi, la famille d’Adil s’est dite “profondément choquée” de ces nouvelles révélations et la gravité des propos. Mais pas spécialement surprise pour autant. “Les frères d’Adil connaissent plusieurs amis d’Adil qui sont actuellement poursuivis devant le Tribunal correctionnel suite aux émeutes à Anderlecht une semaine après le décès d’Adil. Ces jeunes dénoncent le racisme de certains policiers, ce que cette nouvelle pièce vient confirmer”.

Le même jour, mercredi, c’était la deuxième des quatre audiences normalement prévues dans le dossier des émeutes qui s’ouvrait dans un contexte donc tendu. Au programme : le réquisitoire de la procureure du roi, celle-ci demandait des petites peines envers les jeunes hommes, au vu (notamment) de la période de trois ans écoulée depuis les faits. Une analyse partagée par les avocats des jeunes, comme de la défense.

Une nouvelle question se pose. Ce nouveau rebondissement concernant l’inspecteur T., voire la question du racisme en général dans la police, influencera-t-il le dossier des émeutiers ? Réponse la semaine prochaine, mais la question marquait déjà les esprits avant les nouvelles révélations. “Sur un autre dossier, un jeune que je défends s’est fait contrôler 15 fois en quelques mois, c’était peut-être ici ce ras-le-bol qui s’extériorisait”, rappelait Olivier Martins, mardi soir.