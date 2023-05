Beauvechain, Lasne, Tervuren... ces communes brabançonnes prisées par le marché immobilier et où les prix médians décollent (INFOGRAPHIE)

L’attrait du Vlaamse Rand

Parmi les Bruxellois partis en 2021, 28 000 ont opté pour la Flandre et près de 17 000 pour la Wallonie. Un choix qui, selon l’Ibsa, l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse, traduit un attrait massif pour la périphérie immédiate de la capitale et donc, les communes flamandes qui l’encerclent. Une partie de la Flandre orientale et la vallée de la Dendre, d’Alost à Ninove, recueillent aussi leur intérêt. De l’autre côté de la frontière linguistique, le Brabant wallon est l’autre destination phare de nombre de ces déplacés, de même que, dans une moindre mesure, le nord du Hainaut et le nord de la province de Namur.

Le prix des maisons et des appartements dans le Brabant flamand et wallon. ©IPM Graphics

Le succès des deux provinces du Brabant se mesure à l’aune de la hausse des prix de l’immobilier qui, selon Fednot, la fédération des notaires, est constante depuis quelques années sur leur territoire, et surtout dans les communes offrant l’accès le plus aisé à la capitale. En cinq ans, entre 2017 et 2022, le Vlaamse Rand, qui est le nom donné à la ceinture de communes flamandes autour de Bruxelles, a vu une envolée de 30 à 40 % du prix médian de ses maisons dans certaines entités.

Idem en Brabant wallon, dans les communes jouxtant le Rand, telles Lasne et Waterloo, où les maisons ont enregistré une augmentation de prix de respectivement près de 50 % et plus de 40 % sur ces mêmes cinq ans. C’est énorme ! Surtout pour des entités où pareils biens coûtent largement plus de 500 000 euros (prix médian).

Le long des axes autoroutiers

Passé les plus proches communes, les Bruxellois qui quittent la capitale, comme les Wallons qui s’en rapprochent, ciblent en priorité les entités idéalement placées à proximité des grands axes que sont les autoroutes E19 vers Mons, E40 vers Liège et E411 vers Namur. Ainsi, en empruntant l’E19, Braine-l’Alleud, voisine de Waterloo, est traditionnellement fort demandée. De part et d’autre, Braine-le-Château est gagnée par une hausse de plus de 35 % du prix médian de ses maisons entre 2017 et 2022, à 356 000 euros, et Genappe, au large de Lasne, est en proie à une hausse supérieure à 30 %, à 350 000 euros.

À l’est du Brabant wallon, c’est Beauvechain qui tire son épingle du jeu. Quoique rurale et reculée, elle est la première commune wallonne desservie par l’E40 après la frontière linguistique et le prix médian de ses maisons a bondi de plus de 40 % en cinq ans, se hissant à 420 000 euros. Jodoigne, la suivante le long de l’axe autoroutier, bénéficie aussi de cette aubaine géographique, forte d’une hausse de près de 40 %, à 325 000 euros.

Le long de l’E411, c’est Wavre et Chaumont-Gistoux qui se distinguent par un bond de plus de 30 % à plus de 35 % du prix médian de leurs maisons entre 2017 et 2022 toujours, à respectivement 395 000 et 490 500 euros. Face à Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve est elle aussi plébiscitée. Plus loin, de part et d’autre de l’autoroute vers Namur, Walhain, Incourt, et même Chastre, pourtant plus éloignée de l’E411, le sont tout autant.

Face à ces prix élevés, les acquéreurs disposant de moins de moyens n’ont d’autre choix que de pousser leurs recherches toujours plus loin, s’enfonçant dans les terres vers les provinces de Liège (Ramillies, Orp-Jauche, Hélécine), de Namur (Villers-la-Ville) ou de Hainaut (Tubize, Rebecq).