150 000 personnes, cent associations et une bonne ambiance pour la Pride à Bruxelles

Maquillage ou paillettes sur les visages, drapeaux arc-en-ciel à foison: le coup d'envoi de la "Brussels Pride - The Belgian & European Pride" a été donné samedi vers 14h00 au Mont des Arts à Bruxelles. Une foule joyeuse et bigarrée de 150.000 participants est attendue dans les rues de la capitale, sous un soleil radieux. Cette année, la Pride a pour thème "Protect the Protest" et célèbre le 20e anniversaire de la loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe en Belgique.