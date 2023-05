L’incroyable histoire oubliée d’un “Wikipédia papier” au Cinquantenaire : le patron de BeCentral publie un livre sur Paul Otlet, précurseur d’internet

©Bernard Demoulin

Son rêve : centraliser l’ensemble des connaissances du monde en un endroit. Et c’est dans le Cinquantenaire que ce fameux “Palais Mondial” aux 18 millions de fiches bibliographiques et visuelles, ce “Wikipédia de papier”, ce “data center avant la lettre”, ce “temple de l’information et de la paix universelle”, a trouvé place au début du XXe siècle, à l’emplacement de l’actuel Autoworld. Avant de finalement tomber dans l’oubli général.

Laurent Hublet, connu dans la capitale comme le patron de BeCentral, vient de signer un livre “Bruxelles Mondial, de Paul Otlet à nos jours” pour remettre en lumière Paul Otelet. “Je suis tombé en fascination devant son projet. Je me suis dit : il faut le faire connaître. C’est un projet historique mais qui peut aussi nous inspirer pour le futur.”

Pas d’hommage à Bruxelles

Le vaste trésor bibliographique d’Otlet, son musée de la connaissance, est désormais exposé à Mons, au “Mundaneum”, autre nom du “Palais mondial”. Aux USA, Alex Wright, un des patrons de Google News, a publié en 2014 une biographie d’Otlet. La même année Google même a mis le bibliographe bruxellois à l’honneur avec son moteur de recherche.

Et à Bruxelles, dans ses propres terres ? “Même pas une rue”, s’étonne Laurent Hublet. Lors de la récente grande conférence de presse des autorités quant au devenir du Cinquantenaire en vue du bicentenaire de la Belgique : pas de lien au Palais Mondial, qui pourtant a vu le jour sur le site. Pour l’auteur, ce bicentenaire est justement l’occasion de rendre hommage au Palais Mondial. “Cela peut prendre beaucoup de formes. Pas nécessairement un musée.”

Selon le boss de Be Central, la vie et l’œuvre d’Otlet restent d’ailleurs intrinsèquement liées à la capitale. “Ce projet n’aurait pas pu avoir lieu ailleurs qu’à Bruxelles : Bruxelles était une vie d’utopie dans laquelle tout était possible. Toujours aujourd’hui, Bruxelles est une cité monde”, souligne l’économiste-philosophe, pour qui la capitale “devrait se réapproprier le projet”.

Laurent Hublet, “Bruxelles Mondiale de Paul Otlet à nos jours”, éditions Renaissance du Livre, 173 pages, 20€.