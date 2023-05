Qui étaient les personnalités politiques présentes à la Brussels Pride ce samedi? (PHOTOS)

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), présent avec sa famille, a souligné l'importance de la Brussels Pride dans un discours prononcé avant le coup d'envoi de la parade. "Nous pouvons être fiers de constater à quel point notre pays est à l'avant-garde de la protection des droits de la communauté LGBTQIA+. Cette année, nous célébrons le 20e anniversaire du mariage homosexuel dans notre pays. Après Malte, nous sommes le deuxième pays au monde en termes d'égalité pour la communauté LGBTQIA+", a-t-il lancé.

"Pourtant, il y a de nombreuses raisons de s'inquiéter. Cette année, selon l'association ILGA Europe (European Region of the International Lesbian and Gay Association, NDLR.), fut l'année où il y a eu le plus de violence en Europe contre la communauté LGBTQIA+. Dans notre pays également, certains politiciens discriminent et caricaturent cette communauté. Nous devons veiller à ce que la voix des LGBTQIA+ puisse continuer à être entendue. Chacun devrait pouvoir vivre sa vie comme il l'entend, sans être exposé à la violence. Cette question relève des droits de l'homme. Nous ne devons pas nous laisser diviser et nous ne le ferons pas. L'amour triomphe. Toujours."

Le Premier ministre Alexander De Croo et le secrétaire d'État de la Région bruxelloise Pascal Smet assistent à la "Brussels Pride".

La ministre wallonne de l'Egalité des chances, Christie Morreale (PS), participait également au cortège. "Nous devons rester attentifs, beaucoup de personnes sont encore victimes de discrimination et de violence. Il faut continuer à travailler sur l'évolution des mentalités, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais, par ailleurs, nous sommes fiers de vivre dans une société tolérante et nous le célébrons ici aujourd'hui".

Côté socialiste, Elio Di Rupo était également présent ce samedi.

Le coprésident de Groen, Jeremie Vaneeckhout, a précisé que "la bataille n'était jamais terminée. Nous sommes ici pour permettre aux gens d'être ceux qu'ils veulent être. Cette lutte est sans fin. Cependant, le passé a également montré que le vent pouvait tourner rapidement. En Belgique, nous sommes leaders mondiaux (sur ces questions de société, NDLR), et il est important de continuer à envoyer un signal".

A noter que, comme on peut le voir ci-dessous, plusieurs personnalités du groupe Ecolo (Alain Maron, Barbara Trachte, Elke Van den Brandt...) figuraient dans la manifestation de ce samedi, dont les co-présidents Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet.

Selon Orry Van De Wauwer, député flamand CD&V: "le CD&V contribue à la célébration de l'amour lors de cette Pride à Bruxelles". Le parti chrétien flamand ne disposait pas de char cette année, en raison d'une mauvaise communication avec l'organisation. "Mais nous pensons qu'il est important de défendre ici les droits de la communauté. La Pride n'est pas seulement une célébration des réussites, mais aussi un acte de protestation. En août, comme chaque année, le CD&V participera à la Pride avec son propre char".

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a également partagé des photos de son passage à Bruxelles.

"C'est une journée importante pour envoyer un signal fort contre toutes les formes de discrimination. Arrêtons la politique du "diviser pour régner" en Belgique, célébrons et protestons plutôt ensemble", a estimé, pour sa part, le président du PTB, Raoul Hedebouw.