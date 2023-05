The place to be estivale à Bruxelles, la Terrasse 02 fête ses 20 ans

Rendez-vous pris dans ce décor qui reste unique où le bois rivalise avec la splendide tribune de l’hippodrome de Boitsfort en lisière de la Forêt de Soignes. Après quinze jours de montage avec 40 personnes au turbin, le ruban d’inauguration a été officiellement coupé le mardi 16 mai… sous un rayon de soleil. C’est parti pour la fête des 20 ans jusqu’au 20 juillet de midi à minuit (promis à l’heure pile, c’est fermé) sept jours sur sept.

”Outre les bars et le resto Rose et Lulu (le prénom de leurs enfants), nous avons voulu marquer le coup avec des events. Notamment des coproductions lors de soirées spéciales (Balagan, Just a night, Les Belges Jeunesse, Bar Mardi,…), trois événements culinaires avec des chefs renommés (premier guest Arnaud Delevenne finaliste de Top Chef le 29 mai), la Scène le mercredi soir avec un piano, relate Benoit Marquezy qui ne s’en lasse pas de ce rendez-vous annuel né de rien. Lorsque nous avons créé notre boîte d’événementiel Simply Better en 2002, nous voulions nous faire connaître. L’idée d’un bar éphémère où nous pourrions boire des verres après le boulot a fait son chemin. Le lieu s’y prêtait. Cela n’aurait dû être qu’un one-shot car on nous avait prévenus que le site était amené à évoluer. Vingt ans plus tard, nous sommes toujours là.”

Les débuts, même s’ils ont été sympathiques et ont laissé de bons souvenirs, ont été chaotiques, disons humides.

”Lors des deux premières éditions, il a plu durant un mois ! Nous avons été à deux doigts d’arrêter mais des sponsors comme Red Bull ou Carlsberg, qui nous suivent depuis le début, nous ont poussés à poursuivre. “

Avec, en deux décennies, des changements qui ont fait passer la Terrasse dans une autre dimension, celle des événements incontournables de l’été à Bruxelles mais aussi des évolutions environnementales. Tant dans l’emploi des matériaux qu’en matière de mobilité et de nuisance sonore.

”Nous avons dû faire face à de nouvelles contraintes et demandes en ce qui concerne l’acoustique notamment. Nous y avons été sensibles. Nous avons monté un mur antibruit et avons désormais divisé les ondes via des baffles plus petits, Idem pour les matériaux qui constituent le décor remodelé en 2022. Il est entièrement en bois, un lego démontable totalement. Nous avons récupéré 80 à 85 % de l’ossature de l’année 2022.”

Devenue La Terrasse 02 en 2017, pour plus de cohérence avec le cadre très vert de l’endroit, elle a réussi à traverser la crise de la Covid (seule l’édition 2020 n’a pas eu lieu).

Concept original il y a 20 ans, il a été contraint d’évoluer, de proposer des nouveautés et de confirmer sa réputation car de nombreuses copies ont fait leur apparition. Parfois largement pompées de la Terrasse parfois pâlement imitées. Sans oublier l’arrivée à Bruxelles d’events festifs estivaux ou permanents comme le Fox qui va ouvrir à deux pas.

”La concurrence est bénéfique. Tant que Bruxelles bouge, je suis content. Quand les gens sortent de chez eux, ils ont envie de découvrir des lieux festifs différents. “

Bon anniversaire la Terrasse 02.