Entre 40 000 et 50 000 personnes à la brocante des puces, ce dimanche à Ixelles : “l’important c’est de créer du lien”

Certes, mais au total, entre 700 et 800 stands étaient dressés dans le quartier. Un mélange de particuliers et de semi-professionnels, “on essaye d’éviter au maximum les vendeurs de première main”, confie l’organisatrice, aidée de deux douzaines de personnes pour encadrer l’évènement.

Nicolas voit de plus en plus de jeunes intéressés par les appareils photos vintage. ©D.R.

Entre un vide-grenier éclectique et une petite friperie temporaire, Nicolas a un stand bien à lui. Sur la table, une myriade d’appareils photos anciens. “Ça fait dix ans que je fais de la photo avec des Polaroïds, trois ans que j’en vends, car je les collectionne.” Il expose d’ailleurs jusqu’à ce dimanche soir au studio Baxton, en centre-ville. “Il y a beaucoup de jeunes hipsters qui s’intéressent à la photo argentique ou aux Polaraïds, mais aussi des étudiants car, dans les écoles de photo, on apprend surtout via du numérique. Les gens posent beaucoup de questions, se souviennent de leur jeune temps aussi, pour les plus vieux. Moi, ça me permet de parler photo, de créer du lien, et c’est ça le plus important.”

Quant à l’avenir de la brocante des puces, il s’écrit encore en points de suspension. Ce n’est pas une surprise, la place du Chatelain est actuellement en travaux et ceux-ci ne seront pas finis avant le prochain rendez-vous donné par les organisatrices, le 17 septembre, lors du dimanche sans voiture. Ce jour-là, les organisatrices espèrent que le chantier n’occupera qu’une petite partie de la place. Et si celui-ci venait à grandir pour l’édition de mai 2024, il faudra trouver une discussion avec la commune.