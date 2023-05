75 logements dans le croissant de Beaulieu : la reconversion de bureaux en logement se poursuit

©D.R.

Fait notable dans ce type de projet, le gabarit de l’édifice sera réduit d’un étage. Le promoteur comptait installer des penthouses sur le dernier étage mais le comité d’accompagnement du projet a jugé plus sage de s’en tenir à 5 niveaux (rez-de-chaussée et quatre étages,) comme recommandé par le Plan d’aménagement directeur Herrmann Debroux.

Un étage en moins mais de la surface en plus. Dans les plans d’Artone, le croissant va s’engraisser notamment par le dos de la lunule. Les deux sommets seront également agrandis au point de rejoindre la maison voisine avenue Charles Michiels au nord.

Au total, le bâtiment abriterait 15 studios, 9 appartements d’une chambre, 37 de deux chambres, et 14 de trois chambres. Une extension commerciale de 667 m2 serait réalisée au rez-de-chaussée dans la cour avant du site et 136 m2 de bureaux s’implanteraient dans l’extrémité nord. Côté parking, 70 emplacements voitures en sous‐sol sont programmés dont 8 pour le commerce, qui seront accompagnés de 162 emplacements vélo pour tout le bâtiment.

Artone entend suivre les normes qui tendent à s’imposer dans ce type de projet à Bruxelles. On parle ici d’une rénovation et non pas d’une démolition reconstruction du site. Les surfaces de bureaux et les hauteurs sous plafond se prêtent à la transformation en logement. La structure sera donc en grande partie conservée. Seulement quelques noyaux de circulation seront créés. Les toitures y compris celle de l’extension du commerce seront végétalisées.

Concernant l’occupation temporaire du Samusocial, l’accord avec le propriétaire s’étend jusqu’au début des travaux. “C’était prévu dès le début,” précise l’échevin en charge de l’Urbanisme Alain Lefebvre (Défi). Ce dernier a déjà insisté pour que le promoteur explique le projet de rénovation aux riverains il y a quelques mois, avant l’introduction de la demande de permis. Une nouvelle réunion de présentation est prévue ce lundi 22 mai à 20 h dans la salle du conseil. L’enquête publique pour ce nouveau projet s’achèvera le 13 juin.