Bar bruxellois fréquenté par Magritte, Alechinsky, Hergé et bien d’autres, La Fleur en Papier Doré rouvre : “on veut garder cet esprit de bistrot”

Mais le bar bruxellois, situé rue des Alexiens à deux pas du boulevard de l’Empereur, a connu bien des péripéties après le décès de son emblématique tenancier Geert van Bruaene en 1964. Repris par une coopérative en 2006, le café, propriété du CPAS bruxellois, a fait faillite en août dernier, essoufflé par la pandémie et la crise énergétique.

Après ces quelques mois de fermeture, le sauvetage : les gestionnaires de la Brasserie Verschueren, légendaire établissement situé sur le parvis de Saint-Gilles, reprennent le bar qui rouvre officiellement ce jeudi soir. “On est conscient de l’âme du lieu et de son héritage”, explique Yasmine Belkadhi, une des responsables. “On veut garder cet esprit de bistrot”, ajoute son collègue.

Des événements culturels dès l’automne

L’établissement propose désormais plusieurs bières phares de chez Verschueren et de la Brasserie de la Senne, et stoppe “temporairement” la petite restauration. “Les clients peuvent aller dans les établissements du quartier et ramener leur nourriture ici. On veut travailler avec nos voisins.”

Car cela fait partie de l’ADN du lieu, des événements culturels seront organisés sur place. La petite salle de spectacles est en cours de rénovation, et devrait être opérationnelle pour l’automne. “On va collaborer avec les Brigittines. On aimerait organiser des concerts de jazz et de musique du monde, des moments de poésie, des cours de bruxellois…”, explique Peter Lombaert, qui reste dans l’aventure pour le volet culturel.