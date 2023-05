Le cinéma Movy Club bientôt de retour : le quartier Saint-Antoine, la future “place to be” forestoise

©D.R.

Aujourd’hui, les plans du futur Movy sont en ligne pour une enquête publique. La région n’entend pas reconstituer la salle pour lui redonner son lustre d’antan. Ce n’est tout simplement pas possible au vu des réglementations acoustiques en vigueur. Une sorte de boîte isolante sera donc créée dans la structure existante tout en restaurant et conservant ce qui peut l’être comme les fauteuils qui proviennent d’un cinéma des années 50, rue Neuve. Le toit du cinéma sera aussi conservé réduisant ainsi les nuisances pour les riverains lors des travaux. Cette “boîte dans la boîte” induit une petite réduction du nombre de places. On passera de 225 fauteuils à 184.

Les deux balcons qui donnent sur la salle seront aussi revus pour n’en former qu’un et la voûte étoilée sera refaite. La buvette, le hall d’entrée et la cabine de projection auront aussi droit à un coup de jeune. Deux projecteurs d’époque sont tout de même conservés.

Le projet du nouveau Movy va plus loin. Avec le rachat de bâtiment adjacent, un nouvel espace émergera : le “Club”, un nouveau “laboratoire cinématographique”. Cette espace modulable permettra d’organiser des miniprojections, des tournages et des activités pour le quartier comme des ateliers pour s’initier à la réalisation ou au tournage par exemple. Cet espace sera complété par un petit patio et d’un jardin en fond de parcelles. Ces derniers portent la surface d’espace vert à 150 m2 alors que pour le moment, l’intérieur d’îlot est complètement minéralisé.

Les travaux pourraient commencer en 2024 pour un retour dans la salle obscure en 2026-2027. L’échevin socialiste qui se réjouit que “grâce à la Région ce rêve de voir le Movy rouvrir en un cinéma de quartier mais aussi un lieu permettant d’apprendre et expérimenter les techniques cinématographiques verra bientôt le jour.”

Nouveau Saint-Antoine

Ce n’est pas le seul changement à venir dans le quartier. Après la réfection du parvis, la rue des Moines qui dessert le Movy, sera bientôt en travaux de même que la rue de Gênes. Le tout se déroule dans le cadre du contrat de quartier Saint-Antoine. Programme dans lequel s’inscrit également la rénovation du Movy.

L’église va aussi bientôt dévoiler ses nouvelles entrailles au public. Cette fois, sur une initiative privée, l’ouverture de la salle d’escalade dans l’église désacralisée Saint-Antoine de Padoue est imminente. Les fondateurs de la salle parlent des potentielles premières ascensions pour cet été mais ils n’ont pas encore communiqué de date officielle d’ouverture.