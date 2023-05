Premiers chiffres de la réforme des déchets : “Pas de triomphalisme, mais de très nombreux Bruxellois commencent à intégrer les nouveaux horaires”

En comparant les tonnages récoltés lors des premières collectes du lundi 15 et de celles du lundi 22, on constate une augmentation significative des poids récoltés. La progression est plus large encore dans les zones qui ont connu le plus de changements dans leurs calendriers. Autrement dit, les calendriers commencent à être connus et respectés. On passe pour certaines collectes de sacs blancs, d’une moyenne d’un peu moins d’une tonne et demie récoltée par camion le 15 mai à 5,6 lundi dernier.

À lire aussi

"De très nombreux Bruxellois commencent à intégrer les nouveaux horaires"

Attention toutefois, ces indicateurs sont à prendre avec des pincettes. Déjà, ils concernent principalement les communes d’Anderlecht ou encore Etterbeek et Saint-Josse. Des communes qui concentrent des changements d’horaires des collectes en début de semaine. De plus, l’agence n’a fourni que des chiffres pour les collectes du matin mais elle nous assure que la tendance est la même pour les collectes en soirée. Enfin, l’augmentation parfois forte du tonnage observée en une semaine peut aussi s’expliquer par un phénomène de report : certaines personnes qui se sont trompées de jours de sortie de sacs la semaine du 15 ont rentré leur sac chez elles pour attendre la collecte de la semaine suivante, qui fatalement est plus importante que pour une semaine “classique.”

“Pas de triomphalisme, il s’agit pour l’instant de tendance” explique le porte-parole de l’agence Bruxelles Propreté, Adel Lassouli, mais “c’est clairement le signe que de très nombreux Bruxellois commencent à intégrer les nouveaux horaires et commencent à se familiariser avec les changements.”

À lire aussi

A noter : le tonnage des déchets alimentaires (les fameux sacs orange) montre une augmentation encourageante. Par endroits, le poids récolté a été multiplié par 6 entre les deux lundis.

D’autres chiffres se font toutefois attendre... À terme, l’obligation du tri des déchets alimentaires doit permettre de faire baisser la quantité de déchets dans les sacs blancs. Une baisse qu’il sera intéressant d’objectiver une fois que l’on aura laissé au Bruxellois plus de temps pour se familiariser avec la nouvelle obligation.

Pour connaître votre nouveau calendrier de collecte vous pouvez le consulter sur le site web dédié (https://www.arp-gan.be/fr/calendrier-sorties-de-sacs), envoyez un mail à l’ABP (info@arp-gan.be) ou les joindre au 0800/981 81