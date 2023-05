Trois parcs flambant neufs à Saint-Gilles : le quartier Parvis-Morichar va respirer

Le contrat de quartier Parvis Morichar continue de se déployer. Ce mercredi le parc Pierre Paulus, fermé depuis 22 mois, rouvre au public. 2.7 millions d’euros auront été nécessaires pour facilité la circulation des PMR dans le parc, refaire les cheminements, rénover le boulodrome et l’ouvrir sur le parc. Ce boulodrome ne pourra d’ailleurs pas encore être directement opérationnel. Le concessionnaire qui le gérera est désigné mais aucune convention n’est encore signée. “Le but c’est qu’il soit ouvert au plus tard pour septembre 2023 avec la reprise de la saison de pétanque” précise l’échevin en charge des contrats de quartier Willem Stevens (One. Brussles).