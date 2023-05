La commission du logement du Parlement bruxellois a donné jeudi son feu vert par douze voix pour et trois contre (MR et N-VA) au projet d'ordonnance de la secrétaire d'Etat au Logement Nawal Ben Hamou (PS) visant à revoir la procédure d'expulsions et à instaurer un moratoire hivernal sur celle-ci.