Le conseil communal forestois unanimement contre le projet immobilier sur le Match Albert : les riverains espèrent que les actes suivront la parole

Le magasin Match avenue Jupiter va avoir de nouveaux voisins : un projet de 114 logements à l'enquête publique à Forest ©D.R.

”Un éléphant dans la pièce”

Le comité de quartier Albert a réitéré sa position ce mardi en conseil communal lors d’une interpellation citoyenne. Simon, riverain depuis 2 ans et Danielle, depuis 30 ans, ont dénoncé ce projet “mastodonte aux gabarits disproportionnés. Il ne respecte pas les objectifs du contrat de quartier : la dalle Albert doit être un lieu convivial, un espace agréable et lumineux.” La mobilité inquiète aussi les habitants de ce quartier déjà fort traversé. “Les voiries ne sont pas extensibles. “Les signataires de l’interpellation citoyenne, venus en nombre au conseil communal demande de l’aide à la commune. Ils ont apporté une maquette symbolisant l’ampleur du projet qu’ils ont ensuite offerte à l’échevin en charge de l’Urbanisme Alain Mugabo (Ecolo).

Projet immobilier sur le Match Albert : le conseil communal forestois unanimement contre. Les riverains espèrent que les actes suivront la parole ©D.R.

Lors de la commission de concertation portant sur le projet, la commune s’était positionnée contre le projet mais la région avait donné son accord. Le promoteur doit maintenant introduire une modification de plan. Modification qui pourrait faire l’objet d’une nouvelle enquête publique... ou pas. C’est la région qui décidera. Interrogé sur la suite d’évènement le conseil communal répond à l’unisson.

Dans l’opposition, le MR dénonce un projet excessif qui va défigurer le quartier. “Il ne faut pas reproduire les erreurs comme la tour Albert.” Défi rappelle que le projet n’a pas reçu d’accord positif du Siamu et invite le collège à défendre les citoyens. Chez les Engagés, on explique ne pas être contre une construction au-dessus du Match “mais pourquoi proposer quelque chose de si excessif ?” Le PTB, pour sa part, se demande jusqu’où on veut “entasser les citoyens” et invite le collège à contrer le promoteur. Oppositions toutes alignées : “il ne faut pas laisser tomber les riverains.”

Après l’intervention de l’ancien bourgmestre socialiste Marc-Jean Ghyssels, qui rappelle que la stratégie de Koramic ressemble a une technique classique de promoteur, à savoir : demander plus que prévu pour faire semblant de céder quelque chose et mieux faire passer la pilule, la majorité PS Ecolo a répondu par la voix de son échevin à l’Urbanisme. “On est demandeur d’une nouvelle enquête publique.” Une lettre a été envoyée dans ce sens au secrétaire d’État à l’Urbanisme, Pascal Smet (Vooruit) et à l’administration régionale Urban Brussels. “Ce serait souhaitable pour tous.” Concernant la suite si la région valide le permit sans les modifications demandées en termes de gabarit notamment, la “cohérence” guidera la majorité. “Si on estime qu’on n’a pas été entendu on utilisera tous les moyens légaux à notre disposition, comprenez notamment un recours devant le gouvernement.”

Côtés riverains, on prend acte en appréciant que les préoccupations exposées soient reprises par tous les groupes politiques. “Maintenant nous souhaitons que le collège joigne la parole aux actes et mobilise tous les leviers à sa disposition. “